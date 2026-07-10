Traditioneller Grillabend des Krieger und Militärvereins

Wenn der Krieger- und Militärverein Marktbergel zum Grillabend ruft, dann bleibt die Küche zu Hause kalt. Wir laden alle Bürgerinnen und Bürger sowie Freunde des Vereins ein, einen geselligen Abend in bester Gesellschaft zu verbringen.

Ort des Geschehens: Am Bachbrunnweg (Gelände Bauhof / Feuerwehrhaus).

Das Kulinarische – Keine Experimente, sondern Qualität:

Wir halten es wie immer: Ehrlich, fränkisch und verdammt gut. Auf den Tisch kommt, was Leib und Seele zusammenhält:

Kesselfleisch: Frisch, deftig und genau so, wie es sein muss.

Bratwurst mit Kraut: Der Klassiker, an dem man nicht rütteln sollte

Warum Sie kommen sollten?

Weil man am Bachbrunnweg nicht nur gut isst, sondern auch noch vernünftig miteinander redet. Hier treffen sich Jung und Alt, um die Gemeinschaft zu pflegen, die unsere Gemeinde Marktbergel ausmacht.

Wann? 15.08.2026 ca. 17.00 Uhr (nach dem Ferienprogramm der Feuerwehr)

Wo? Bachbrunnweg, Marktbergel.

Kommen Sie vorbei, bringen Sie Hunger mit – wir erledigen den Rest.