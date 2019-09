Traditioneller Simon-Judä-Krämermarkt

× Erweitern Olivier Schniepp Krämermarkt Künzelsau

"Genuss mit Tradition" unter diesem Motto findet am Montag, 28. Oktober 2019 wieder der Simon-Judä-Krämermarkt in Künzelsau statt. Vor allem das Angebot am Unteren Markt orientiert sich an dem Slogan. Neben dem Marktgeschehen findet bei allen Krämermärkten in Künzelsau ein kulinarisches Angebot am Unteren Markt seinen Platz. Am unteren Ende der Hauptstraße, wo dienstags und freitags der Wochenmarkt stattfindet, präsentiert sich eine kleine Genießermeile. Auf der Bühne spielt die Band "Steel, Wine & Honey" das erste Mal in Künzelsau und lädt ab 16 Uhr zum geselligen Beisammensein in gemütlicher Atmosphäre ein. Kulinarisch wird eine Auswahl von Pizza, Burger, Currywurst bis hin zu Waffeln und Crêpes geboten. Bis 20 Uhr können die Besucher bei Musik und Genießer-Angebot den Abend ausklingen lassen. Eine gutes Warenangebot und Beratung präsentieren zusätzlich und ganzjährig die Künzelsauer Einzelhändler. Im einen oder anderen Laden sind spezielle Marktangebote zu ergattern. Die Marktbeschicker, Einzelhändler die Stadtverwaltung laden zum Bummel durch die Budengassen und an den Unteren Markt zu verschiedenen Spezialitäten und Musik ein.

Von 8.30 Uhr bis 18.30 Uhr bieten die Marktbeschicker des Krämermarktes an diesem Tag ihr buntes Warensortiment auf der kompletten Künzelsauer Hauptstraße an. Sie verwandeln die Hauptstraße in einen Bazar, zwischen dessen Marktständen sich die Besucher nach Haushaltsmitteln, Gewürzen und vielem mehr umschauen können.