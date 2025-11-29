Traditionelles Schülerkonzert der Musikschule

Kammermusik im Ratssaal: Erleben Sie ein abwechslungsreiches Programm beim traditionellen Schülerkonzert der Musikschule.

Unter der Leitung erfahrener Lehrkräfte präsentieren die Instrumentalklassen Kammermusik in verschiedensten Besetzungen. Freuen Sie sich auf ein Konzert mit Werken von renommierten Klangmeisterinnen und Klangmeistern, die sowohl alte als auch moderne Kompositionen umfassen.

Der Eintritt zu diesem musikalischen Highlight ist frei. Der Förderverein der Musikschule freut sich über Spenden zur Unterstützung der Musikschule.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen unvergesslichen Nachmittag voller Musik!