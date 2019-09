Traditionelles Stuttgarter Fischerfest 2019

× Erweitern M. Bernert Leckere Speisen rund um den Fisch

Öffnungszeiten:

Samstag: 11:00 - 23:00

Sonntag: 11:00 - 21:00

Das Fischerfest des Württembergischen Anglervereins e.V. findet auf der Rückseite des Haus am See statt. Es erwarten Sie Leckereien rund um das Thema Fisch. Gebackene und geräucherte Forellen, gebeizter Lachs, gebackener Kabeljau und vieles mehr. Es spielt die Band Limes Liner.

Auf der Rückseite des Haus am See am Max-Eyth-See

Mühlhäuser Straße 311

70378 Stuttgart (Hofen)

Veranstalter: Württembergischer Anglerverein e.V.

www.wav-stuttgart.de