TRAFFIC STRINGS aus Bukarest LIVE IN STUTTGART

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Violin I – Mircea Grigore Lazăr

Violin II – Delia Diaconescu

Viola – Lucian Moraru

Cello – Bogdan Eugen Popa

Double Bass – Ionuț Florin Cristea

Piano – Anamaria Biaciu Popa

Pan Flute – Vasile Răducu

Percussion – Marian Micu

Programm

1. Antonio Vivaldi Die vier Jahreszeiten La Primavera  – Der Frühling, Op. 8 Nr. 1. - 1. Satz, Allegro für Panflöte, Streichquintett (Bearbeitung: Lucian Moraru)

2. Gerardo Matos Rodriguez – Tango La Cumparsita (Bearbeitung: Lucian Moraru)

3. Baden Powell – Consolação (Bearbeitung: Lucian Moraru)

4. George Enescu – Rumänische Rhapsodie A-Dur op. 11/1 (Bearbeitung: Lucian Moraru)

5. James Last - Einsamer Hirte 

6. Pablo de Sarasate – Carmen-Fantasie op. 25 für Panflöte, Streichquintett und Klavier (Bearbeitung: Lucian Moraru)

Pause

7. Jeronimo Gimenez – La Boda de Luis Alonso. Zarzuela (Bearbeitung: Lucian Moraru)

8. Lucian Moraru - Improvisation on a theme by Erik Satie

9. Wayne Shorter – Footprints - (Bearbeitung: Lucian Moraru)

10. Lucian Moraru – Borsa. Siebenbürgische Suite

 11. Freddie Hubbard – Little sunflower (Bearbeitung: Lucian Moraru)

 12.Paul Desmond, Maria Tănase, Lalo Schifrin – Medley aus »Take Five«, »Cine iubește și lasă« und »Mission Impossible« (Bearbeitung: Lucian Moraru)

 13. Chick Corea – Spain (Bearbeitung: Lucian Moraru) 

14. Lucian Moraru - Romanian Caprice

