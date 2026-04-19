TRAFFIC STRINGS aus Bukarest LIVE IN STUTTGART

Violin I – Mircea Grigore Lazăr
Violin II – Delia Diaconescu
Viola – Lucian Moraru
Cello – Bogdan Eugen Popa
Double Bass – Ionuț Florin Cristea
Piano – Anamaria Biaciu Popa
Pan Flute – Vasile Răducu
Percussion – Marian Micu
Programm
1. Antonio Vivaldi Die vier Jahreszeiten La Primavera – Der Frühling, Op. 8 Nr. 1. - 1. Satz, Allegro für Panflöte, Streichquintett (Bearbeitung: Lucian Moraru)
2. Gerardo Matos Rodriguez – Tango La Cumparsita (Bearbeitung: Lucian Moraru)
3. Baden Powell – Consolação (Bearbeitung: Lucian Moraru)
4. George Enescu – Rumänische Rhapsodie A-Dur op. 11/1 (Bearbeitung: Lucian Moraru)
5. James Last - Einsamer Hirte
6. Pablo de Sarasate – Carmen-Fantasie op. 25 für Panflöte, Streichquintett und Klavier (Bearbeitung: Lucian Moraru)
Pause
7. Jeronimo Gimenez – La Boda de Luis Alonso. Zarzuela (Bearbeitung: Lucian Moraru)
8. Lucian Moraru - Improvisation on a theme by Erik Satie
9. Wayne Shorter – Footprints - (Bearbeitung: Lucian Moraru)
10. Lucian Moraru – Borsa. Siebenbürgische Suite
11. Freddie Hubbard – Little sunflower (Bearbeitung: Lucian Moraru)
12.Paul Desmond, Maria Tănase, Lalo Schifrin – Medley aus »Take Five«, »Cine iubește și lasă« und »Mission Impossible« (Bearbeitung: Lucian Moraru)
13. Chick Corea – Spain (Bearbeitung: Lucian Moraru)
14. Lucian Moraru - Romanian Caprice