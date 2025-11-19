TRAFFIC STRINGS Live in Concert

Das Konzertprogramm beinhaltet einige der bekanntesten und gefühlvollsten Werke, die Musikgenießer aller Generationen kennen und schätzen. Im Laufe des Abends werden die Zuhörer eine interessante Reise durch die verschiedenen musikalischen Epochen und Stilrichtungen erleben – von Klassik über Tango bis hin zu Jazz und World – alles in einem originellen musikalischen Arrangement, das charakteristisch für Traffic Strings ist. Durch die zarten Klänge der Panflöte und Streicher, begleitet von Klavier und Schlagzeug, gelingt dem Gründer, Komponisten und Leiter des Ensembles, Lucian Moraru, ein sehr kreativer und interessanter Mix, der bereits unverwechselbar geworden ist.

Programm

1. Antonio Vivaldi Die vier Jahreszeiten L’autunno – Der Herbst, Op. 8 Nr. 3. - 1. Satz, Allegro für Panflöte, Streichquintett (Bearbeitung: Lucian Moraru)

2. George Enescu – Rumänische Rhapsodie A-Dur op. 11/1 (Bearbeitung: Lucian Moraru)

3. Lucian Moraru – Borsa. Siebenbürgische Suite

4. James Last - Einsamer Hirte

5. Wayne Shorter – Footprints - (Bearbeitung: Lucian Moraru)

6. Pablo de Sarasate – Carmen-Fantasie op. 25 für Panflöte, Streichquintett und Klavier (Bearbeitung: Lucian Moraru)

Pause

7. Jeronimo Gimenez – La Boda de Luis Alonso. Zarzuela (Bearbeitung: Lucian Moraru)

8. Lucian Moraru - Improvisation on a theme by Erik Satie

9. Baden Powell – Consolação (Bearbeitung: Lucian Moraru)

10. Freddie Hubbard – Little sunflower (Bearbeitung: Lucian Moraru)

11. Paul Desmond, Maria Tănase, Lalo Schifrin – Medley aus »Take Five«, »Cine iubește și lasă« und »Mission Impossible« (Bearbeitung: Lucian Moraru)

12. Gerardo Matos Rodriguez – Tango La Cumparsita (Bearbeitung: Lucian Moraru)

13. Chick Corea – Spain (Bearbeitung: Lucian Moraru)