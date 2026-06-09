Wilde Tiere werden Sie hier vermutlich keine finden, dafür allerlei Wissenswertes rund um den Wein. Ihr Besuch beginnt mit einem prickelnden Sektempfang auf dem Weingut Albrecht-Kiessling.

Mit Traktor und Planwagen fahren wir Sie durch das „Dickicht“ der Heilbronner Weinlandschaft am Wartberg. Zahlreiche Details zu Weinanbau und -verarbeitung erwarten Sie. Und nicht nur viel Hintergrundwissen gibt es hier, sondern auch jede Menge Praxis! Genießen Sie eine 6er-Weinprobe, bei der Ihnen nicht nur die erlesenen Weine, sondern auch köstlicher Käse und knuspriges Brot serviert werden.

Das ist dabei

• 1 Glas Winzersekt auf dem Weingut

• 6er-Weinprobe inkl. Wasser, Käse und Brot

• Traktorsafari durch die Weinberge am Heilbronner Wartberg

Anmeldung in der Tourist-Information Heilbronn unter Tel. +49 7131 56 2270, E-Mail: buchungen@heilbronn-marketing.de oder direkt online.

Ein Tagesticket im Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV-Gesamtnetz) ist inklusive. Um diesen Service nutzen zu können, muss das Ticket bereits vorab gekauft werden. Bus und Stadtbahn können dann drei Stunden vor der Führung und im Anschluss bis Betriebsschluss genutzt werden.

Heilbronner Weinsommer

Alle Weinsommer Veranstaltungen im Veranstaltungskalender sowie auf auf www.heilbronn.de/weinsommer