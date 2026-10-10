TRAMHAUS (NL)

Tramhaus ist eine fünfköpfige Band aus Rotterdam, die seit ihrer Gründung 2020 mit energiegeladenen Live-Auftritten und einem mitreißenden Sound zwischen Post-Hardcore, Shoegaze und Punkrock begeistert.

Durch ihre intensive Bühnenpräsenz und ihr starkes Songwriting hat sich die Band in kurzer Zeit eine wachsende internationale Fangemeinde erspielt.

Nach ersten Veröffentlichungen und der erfolgreichen EP „Rotterdam“ mit der sozialkritischen Single „Make It Happen“ erschien im September 2024 ihr Debütalbum „The First Exit“. Das Album wurde von Kritikern gefeiert, unter anderem als „Album der Woche“ bei 3voor12, und erhielt Bestnoten in den größten niederländischen Tageszeitungen.