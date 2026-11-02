Heiligabend wird dieses Jahr etwas anders gefeiert! 🎄

Am 24. Dezember holen wir mit unserer Trance Classics X-Mas Edition die Sounds zurück auf den Dancefloor, die eine ganze Generation elektronischer Musik geprägt haben.

Mit DJ Dag und Talla 2XLC stehen gleich zwei echte Pioniere der deutschen Trance-Szene hinter den Decks. Beide haben die Entwicklung elektronischer Musik seit den frühen Anfängen massgeblich mitgestaltet und gehören bis heute zu den bekanntesten Namen des Genres.

DJ Dag wurde insbesondere als Teil des legendären Duos Dance 2 Trance bekannt und schrieb mit Tracks wie „Power of American Natives“ ein Stück Trance-Geschichte. Auch Talla 2XLC gilt als einer der Wegbereiter der deutschen Technoszene. Mit seinem Technoclub, zahlreichen Produktionen und jahrzehntelanger Präsenz an den Decks hat er die Szene nachhaltig geprägt.

Gemeinsam nehmen euch die beiden an Heiligabend mit auf eine musikalische Zeitreise durch die grossen Klassiker der Trance-Geschichte.

Unterstützung gibt es von Chris Kay und Marc Jerome, die den Abend musikalisch begleiten und unsere X-Mas Edition komplettieren.