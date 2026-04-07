TRANCE CLASSICS pres. GIUSEPPE OTTAVIANI

Mit Giuseppe Ottaviani holen wir eine absolute Legende der internationalen Trance-Szene zu Trance Classics. Seit über zwei Jahrzehnten prägt der Italiener den Sound des Genres – von seinen frühen Erfolgen mit dem Duo Nu NRG bis hin zu seiner gefeierten Solo-Karriere.

Sein Markenzeichen: emotionale Melodien, treibende Beats und pure Euphorie auf dem Dancefloor. Mit seinem innovativen Live-Setup („Live 2.0“) hebt er Trance-Performances auf ein neues Level – roh, direkt und voller Energie.

Giuseppe steht für echten, unverfälschten Trance – genau das, was Trance Classics ausmacht. Freut euch auf eine musikalische Reise zwischen Nostalgie und Gänsehautmomenten.

Support gibt es von Marc Jerome sowie Sascha G. B2B Kevin Kee, die den Abend musikalisch für euch abrunden werden.