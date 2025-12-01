TRANCE CLASSICS w/ TALLA2XLC

Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart

TALLA2XLC – Trance-Pionier, DJ-Legende, Zeitzeuge der elektronischen Musik. Seine Sets sind eine Reise durch die goldene Ära von Vocal Trance, Uplifting & Progressive. Euphorie, Gänsehaut und Eskalation garantiert.

🎶 Marc Jerome & Chris Kay stimmen den Abend mit warmen, treibenden Sounds ein und schaffen das perfekte Fundament für einen Heiligabend der anderen Art.

🎄 Feiert mit uns die Nacht der Emotionen – im Herzschlag von 138 BPM.

Info

_dsc4915.jpg
Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - TRANCE CLASSICS w/ TALLA2XLC - 2025-12-24 23:00:00 Google Yahoo Kalender - TRANCE CLASSICS w/ TALLA2XLC - 2025-12-24 23:00:00 Yahoo Outlook Kalender - TRANCE CLASSICS w/ TALLA2XLC - 2025-12-24 23:00:00 Outlook iCalendar - TRANCE CLASSICS w/ TALLA2XLC - 2025-12-24 23:00:00 ical

Tags