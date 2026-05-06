TRANCE & TECHNO CLASSIX

Trance & Techno Classics im LKA Longhorn

Wir verwandeln das LKA Longhorn in Stuttgart in einen Tempel der elektronischen Nostalgie, wenn DJ Fedor die größten Trance- und Techno-Classics auflegt.

Ab 21:00 Uhr erwarten dich treibende Beats, legendäre Hymnen der 90er und 2000er und ein Soundsystem, das den Club bis tief in die Nacht zum Beben bringt.

Sicher dir jetzt Tickets, schnapp dir deine Rave-Crew und erlebe eine Nacht voller Gänsehaut-Momente auf dem Dancefloor.

Einlass: 21:00 Uhr

Ende: 3:00 Uhr