Transformationskongress Ostwürttemberg 2025

Auf dem Weg in Richtung Zukunft

Auch 2025 möchten wir gemeinsam mit Ihnen die Transformation aktiv gestalten. Es gilt, weiter an Lösungen für die Automobilindustrie und den fahrzeugnahen Maschinenbau zu arbeiten. Für Unternehmen, Beschäftigte, Betriebsräte, Forschung und Entwicklung heißt das: diskutieren, sich auszutauschen, an einem Strang ziehen und sich vernetzen.

Der Kongress hat sich als zentrale Plattform für den fachlichen Austausch innerhalb der Branche etabliert und bietet auch 2025 inspirierende Erfolgsgeschichten, Strategien und Tipps für den Wandel. Es erwarten Sie zwei zukunftsweisende Keynotes und hochkarätige Referierende, die in vier Panels Einblicke in Best Practices der Unternehmenstransformation sowie in Neuigkeiten und Trends der Forschungslandschaft geben.

Seien Sie dabei und melden Sie sich direkt an! Der Transformationskongress wird in Kooperation mit der e-mobil BW GmbH im Rahmen des Transformationsnetzwerks Ostwürttemberg durchgeführt.