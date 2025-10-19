Das Duo Phantasma mit Erzähler Michael Stülpnagel und Musiker Johannes Weigle kreiert aus dem zeitaktuellen Roman von Anna Seghers ein fesselndes Hörstück, dass zutiefst berührt und aufrüttelt.

Eine Geschichte über die Zeit, in der Europa zu einem der gefährlichsten Erdteile der Welt wurde, und die Flucht über das Meer zur einzigen Hoffnung.

Alles ist auf der Flucht. Die Deutschen nehmen Paris ein. Marseille im unbesetzten Süden Frankreichs, ist die letzte Möglichkeit Europa mit dem Schiff zu verlassen. Mit „Transit“ hat Anna Seghers ihre eigene Flucht nach Mexiko verarbeitet und einen der bedeutendsten Exilromane geschaffen.

Mit der Identität eines Toten versucht der namenlose Protagonist etwas, was geradezu absurd erscheint: Er möchte in Marseille bleiben. Ruhe in der aufgewühlten Stadt voller flüchtender Menschen findet er nur in den Cafés bei einem Glas Rosé und einem Stück Pizza mit Blick auf den alten Hafen.

In Marseille um 1940 ist die Angst vor Razzien, Hoffnung auf eine rettende Schiffspassage, jede Menge Hafentratsch und endlose Behördengänge der Alltag der Geflüchteten. Gerüchte werden zu Fakten, die sich im nächsten Moment wieder in Nichts auflösen. Alles ist nur vorübergehend und doch sind für kurze Zeit fremde Leben durch Hoffnungen, Träume und Leidenschaften miteinander verbunden.

„Transit“ lässt einen Eintauchen in die Perspektive von entwurzelten Menschen, deren alte Welt sich aufgelöst hat.