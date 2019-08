Transmusica - Klavierduo Jost/Costa

Zentrale Frage dieses Konzerts: Beeinflusst der kulturelle Hintergrund die Musik einer/s Komponistin/en? Das Klavierduo Jost/Costa, Gewinner des Internationalen Edvard Grieg Wettbewerbs in Oslo, hat diese kollektive Komposition in Auftrag gegeben, die nun, auf dem Weg zwischen Venedig und Kapstadt, in Stuttgart vierhändig zur Aufführung kommt.

21.00 Uhr: Gespräch zur Einführung mit den Künstler*innen - Komponisten - Nicolas Jacquot (FR), Michael Walter, Riccardo Vaglini (IT) und Pianisten - Yseult Jost (FR) und Domingos Costa (PT).

21.30-22.30 Uhr: Klavierkonzert

Eine Veranstaltung des TREFFPUNKT Rotebühlplatz mit Unterstützung durch das Institut français Stuttgart.