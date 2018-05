Trapstarz Vol. 3

Es geht in die dritte Runde...

Nach unseren zwei erfolgreichen Trapstarz Events wird es wieder Zeit den Swag aufzudrehen, die Sneaker zu cleanen, die Outfits ready zu halten und das Ice auszupacken…

Wer die letzten beiden male dabei war kennt das Kompromisslose Programm. Unser Sound ist einzigartig, unsere Stimmung eine Turn Up Garantie und unser Publikum partywütig on another Level. Genau das macht Trapstraz aus.

Sound of the Night:

# Trap# Newschool# RnB# Hip Hop

Specials of the Night:

# It´s Lit Soundsystem# Countdown Show# Mosh Pit Session# Free Clothes by Cayler & Sons# Dollar Rain# Vip Sections# Pictures by Dado# Aftermovie by Ti Se