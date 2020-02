Das Kollektiv aus Berlin tourt seit einiger Zeit erfolgreich durch Deutschlands Städte und bringt eine ordentliche Ladung Trap mit. Euch erwartet die gesamte Bandbreite an Trap, egal ob Gucci Mane, Migos oder Future.

Das Freund & Kupferstecher begrüßt die Jungs von TRAP OR DIE auch in diesem Jahr wieder regelmäßig im Club am Berliner Platz – packt am besten euren Regenschirm ein, denn es wird wie immer Scheine regnen.