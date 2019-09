× Erweitern Phantombar

Phantom Party Nights präsentiert euch DIE Trap Queen Night.

Mit heißen Hip-Hop Trap Beats und einem gewissen etwas an RnB und Reggaeton wollen wir das SI-Zentrum gemeinsam zum Beben bringen.

Unsere DJs werden an diesem Abend an den Turntables sein und euch die ganze Nacht in Tanzlaune halten.

- DJ DRAZEE

Wir freuen uns auf EUCH!