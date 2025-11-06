Trapper Schoepp & Band (USA)

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Trapper Schoepp zählt zu den spannendsten Stimmen der Americana-Szene.

Mit seinem kommenden Album Osborne zeigt er eine neue, rohe Seite – inspiriert von persönlichen Erfahrungen und Einflüssen von Black Sabbath bis Springsteen. Zuvor machte Schoepp weltweit Schlagzeilen mit einem Co-Write mit Bob Dylan. Im Oktober und November 2025 kommt er mit seiner Band erstmals nach Jahren wieder nach Europa – und zum zweiten Mal nach 2020 ins Anlagencafé. Wir freuen uns riesig!