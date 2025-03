Trash Attack Hall

Battlecreek (München)

Die bayerische Thrash-Metal-Walze läuft auf Volldampf! 2024 brachten Battlecreek ihr lang erwartetes drittes Album “Maze of the Mind” raus und pünktlich zum Release ging es mit den Spaniern Angelus-Apatrida auf Europa-Tour. Support-Shows für Szenegrößen wie Destruction und Exodus folgen. Mit diesem Schwung geht jetzt weiter und der Kessel wird zum diesjährigen 20-Jährigen Jubliäum nochmal ordendlich nachheizt! Wer auf authentischen, energiegeladenen Thrash-Metal steht, sollte sich schon mal die Nackenmuskeln dehnen!

Angeführt von ihrem Shouter Berne wird der Spaß und die Energie der Band besonders bei ihren Liveshows deutlich, was sie in das Vorprogramm von Tankard, Sacred Reich und Testament gebracht hat. Battlecreek sind immer bereit, auf der nächsten Thrashparty mit euch zu eskalieren! Seit ihrer Gründung haben sich die vier Bayern in der nationalen Metalszene auf diese Weise einen Namen gemacht, weshalb sie auch im Dokumentarfilm Total Thrash (2022) verewigt wurden. Nach dem Debüt Wake the Plague (LP, 2011) und Hate Injection (LP, 2016) gehen Battlecreek 2024 mit ihrem dritten Longplayer Maze of the Mind an den Start – Come on, follow Battlecreek into the Maze.