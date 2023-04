Das Familienmusical Peter Pan

Peter Pan, der freche Junge in Nimmerland, diesem geheimnisvollen Ort, in dem Kinder nie erwachsen werden, wo Feen, Indianer, verlorene Jungs und Piraten ihren Schlupfwinkel haben.

Nahezu jeder kennt diese abenteuerliche Geschichte von James M. Barrie.

In der humorvollen und poetischen Fassung von Phan Trat Quan werden all die zauberhaften Wesen wieder lebendig und müssen mit Hilfe der Kinder Wendy, John und Michael Darling so manches Abenteuer bestehen. Ein Kampf gegen den bösen Piratenkäptn Hook, den größten Feind von Peter Pan, wird unausweichlich.

Mit einer kleinen Prise Feenstaub der Fee Tinkerbell beginnt die abenteuerliche Reise. Das märchenhafte Familienstück versetzt kleine und große Zuschauer in eine eigene Welt und begeistert mit vielen Liedern, mal feenzart, mal schmissig als Piratenblues.

'Peter Pan' kommt bereits 1902 in einigen Geschichten des schottischen Schriftstellers James M. Barrie (1860–1937) vor, die dieser ursprünglich für Erwachsene schrieb. 1904 entstand das Bühnenstück, das dann in zahlreichen Versionen auf der ganzen Welt berühmt wurde.

PETER PAN Musical von PHAN TRAT QUAN (nach James Matthew Barrie). MUSIK, ÜBERSETZUNG & BEARBEITUNG FÜR DIE BÜHNE: PHAN TRAT QUAN LIEDTEXTE: TOM HEILANDT, WENDELIN RADER, PHAN TRAT QUAN & KARLHEINZ WAGNER