Trau keiner Melodie über dreißig

Kulturhalle Süßen Sommerauweg 11, 73079 Süßen

Köstliche Opernparodien, spitze Gesellschaftskritik, makabre Blicke in menschliche Abgründe und absurde Komik – aber auch seltsam träumerisch-traurige Liebeslieder:

Der österreichisch-jüdische Dichter und Komponist Georg Kreisler hat mit seinem schwarzen, tiefsinnigen Humor und Sprachwitz das musikalische Kabarett im deutschsprachigen Raum ab Mitte der 1950er-Jahre geprägt wie kaum ein anderer.

In diesem Programm wird die ganze Vielfalt seines Schaffens präsentiert: Neben den bekannten Hits OpernboogieZwei alte Tanten tanzen Tango und Das Triangel ist auch sarkastische politische Satire zu hören, die heute noch ebenso aktuell erscheint wie vor 50 Jahren. Erstaunt stellt man fest: Die Namen haben sich geändert, die Zustände sind die gleichen.

