Begrüßung: Veronika Lenzing, Stadtbibliothek Reutlingen

Künstlergespräch: Dr. Brigitte Bausinger

Im Anschluss Empfang

Zitate und Weisheiten hat Traudl Uhl in Tusche und Aquarell bildhaft in Szene gesetzt und dabei vergnügliche und humorvolle Illustrationen geschaffen. Von ganz unterschiedlichen Autoren, Sängern und Politikern, von Bob Dylan über Mark Twain bis Joachim Ringelnatz sind die Texte, die einen ganzen Kosmos an Einsichten und Denkanstößen beinhalten. Ergänzt werden diese Kleinformate durch einige größere Arbeiten in Acryl auf Leinwand.