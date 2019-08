Trauer-Treff

Trauer ist eine schwere Zeit, die durchlebt sein will. Wir möchten Ihnen Raum und Zeit bieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen oder aber auch miteinander zu schweigen und zu trauern. Wir freuen uns, wenn sie Mut fassen, unverbindlich vorbei zu schauen – in den Räumlichkeiten der Hospizarbeit Mössingen e.V. in der Hirschgasse 5.