Online-Vortrag: Heizung optimieren und Energie sparen

Die Energieagentur Kreis Ludwigsburg LEA e. V. erklärt in einem kostenlosen Online-Seminar, wie man effizienter heizt.

Eine Heizung die falsch dimensioniert oder eingestellt ist, hat hohe Heizkosten zur Folge. Insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen ist es sinnvoll, neue wie alte Heizsysteme durch eine Heizlastberechnung und einen hydraulischen Abgleich an geänderte Bedingungen anzupassen. So heizt man effizienter und spart langfristig Energie.

Wie viel Wärme ein Gebäude verliert, hängt von vielen Faktoren wie Größe, Dämmung, Lüftung oder Außentemperatur ab.

All das berücksichtigen Energieexperten bei der raumweisen Heizlastberechnung. Dabei stellen sie fest, wie hoch die Leistung der Heizungsanlage bzw. des Heizkessels in Kilowatt sein muss, um den stetigen Wärmeverlust auszugleichen. An den Ergebnissen orientiert sich die notwendige Leistung des Heizkessels oder der Wärmepumpe.

Ist die Heizung zu klein dimensioniert, lässt sich die Wärme bei niedrigen Außentemperaturen nicht halten. Es wird kalt und kann zu Schimmelbildung an den Wänden kommen. Bei zu großer Dimensionierung erhöhen sich Verschleiß und Energieverbrauch der Anlage durch häufiges Takten. Die Heizung schaltet sich ständig an und aus.

Um Einzelkomponenten, wie Pumpe, Leitungen oder Heizkörper, optimal aufeinander auszurichten, ist zusätzlich ein hydraulischer Abgleich ratsam. Er sorgt dafür, dass durch alle Heizkörper die richtige Wassermenge fließt und alle Räume gleichmäßig warm werden.

Ausführliche Informationen zur Heizungsoptimierung gibt es an mehreren Terminen von Sarah Haase, Gebäude-Energieberaterin bei der LEA.

Am 11. und 12. September, sowie am 9. Oktober erklärt sie im kostenlosen Online-Vortrag „Sie geben Gas, aber Ihre Räume bleiben kalt? - Heizlastberechnung, hydraulischer Abgleich, Sanierungsfahrplan und Förderung“, wie man das eigene Zuhause möglichst effizient beheizt.