44. Kulturtagung „Vergangenheit hat Zukunft“

Die Stadt Gerlingen und die Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn, Landesverband Baden-Württemberg laden herzlich zur 44. Kulturtagung ein. Der Landesverband Baden-Württemberg der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn feiert sein 75-jähriges Jubiläum.

Thomas Strobl, Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister und Landesbeauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler, wird die Festansprache zum 75-jährigen Jubiläum halten.

Bei der diesjährigen Kulturtagung mit dem Titel „Vergangenheit hat Zukunft“ geht es um ungarndeutsche Lehrpfade, die seit 2014 in nunmehr 16 ungarndeutschen Gemeinden mit unterschiedlichsten Themenwanderungen entstanden sind. Sie geben einen Einblick in die ungarndeutsche Dorf- oder Stadtgeschichte sowie Informationen über lokale Bräuche und Persönlichkeiten der Ungarndeutschen.

Die Referentin, Krisztina Szeiberling-Pánovics, eine junge bekennende Ungarndeutsche, die heute in der Nähe von Pécs/Fünfkirchen lebt, wurde 2021 mit dem Förderpreis der Donauschwäbischen Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.

Bürgermeister Dirk Oestringer und LDU-Bundesvorsitzender Joschi Ament freuen sich über Ihren Besuch.

Die Kulturtagung beginnt am 12. Oktober 2024 um 14.00 Uhr im Rathaus in Gerlingen. Im direkten Anschluss findet der Festakt „75 Jahre Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Baden-Württemberg“ statt und klingt mit einem Sektempfang aus.

Vorab wird ab 12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen inklusive Getränke (Sprudel, Apfelsaft, Kaffee) für 12,00 Euro im Rathaus angeboten. Dieser Betrag ist am Tag der Veranstaltung im Eingangsbereich des Rathauses zu bezahlen.

Die Teilnahme an der Kulturtagung ist kostenlos. Es können nur schriftliche Anmeldungen bis 4. Oktober 2024 berücksichtigt werden. Wegen der Planung des Mittagsessens wird ausdrücklich um eine verbindliche Anmeldung gebeten.

Weitere Informationen gibt Ihnen gern Annette Welfonder unter Telefonnummer 07156/205-8103 oder per E-Mail unter a.welfonder@gerlingen.de.