Unsere Trauergruppe ist ein geschlossenes Angebot für Menschen, die kürzlich Abschied nehmen mussten. Die Trauergruppe wird von Gerlinde Losch (Palliative Care Fachkraft i.R. und Ehrenamtliche im Hospiz) und Uschi Sauerbrey (ehrenamtliche Mitarbeiterin) geleitet. Eine verbindliche Anmeldung ist notwendig, die Gruppenanzahl ist begrenzt. Die Gruppe trifft sich zu 6 Terminen in konstanter Zusammensetzung. Im ersten Treffen werden die Termine und Regeln für die Folgenden abgestimmt. Der Ablauf ist ähnlich wie im Trauercafé. Der thematische Teil orientiert sich an den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. In angenehmer Atmosphäre, bei Kaffee, Butterbrezeln und Gebäck wird gemeinsam versucht die Trauer in das Leben zu integrieren.