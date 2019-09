Trauernde Träume

Ein Nachmittag für Billie Holiday und Doris Day

Vor wenigen Monaten ist Doris Day gestorben, vor 60 Jahren Billie Holiday. Letztere war ein bedrohlicher Gegenentwurf zu allem, was als clean galt. Schon als Teenager arbeitete sie in einem Bordell. Mehrfach wurde sie wegen Drogenbesitzes festgenommen. Noch an ihrem Sterbebett warteten Polizisten, um sie ins Gefängnis zu überführen, sollte sich ihr Zustand bessern. So schonungslos wie keine andere Sängerin schöpfte sie in ihrer Musik aus den eigenen Erfahrungen. Mit ihrer zunehmend vom Leben zerfurchten Stimme hat sie den bis heute gültigen Maßstab für Authentizität und Glaubwürdigkeit im Jazzgesang gesetzt. Doris Day dagegen war der Inbegriff des cleanen Amerika. Als Sängerin stand sie für gediegenen weißen Mittelschichts-Jazz, als Filmstar für eine Hollywood-Romantik von koketter Sittsamkeit. Nahezu unbekannt ist, dass sie durch ihre unerschütterliche Zivil-Courage mehrfach in den Brennpunkt der Zeitgeschichte geriet.

Doris Day und Billie Holiday waren zwei Gegenentwürfe, die sich ihrerseits gegen mächtige Gegenentwürfe behaupten mussten – Marilyn Monroe bzw. Ella Fitzgerald – und die lange vor Erfindung des Hashtags mit Unterdrückung, Übergriffigkeit und Ungleichheit konfrontiert waren. Drei herausragende Schauspielerinnen, unterstützt von „einem der besten Jazz-Pianisten Europas“, machen diesen multimedialen Nachmittag zu einer spannenden Hommage voller hochaktueller Bezüge.

In Kooperation mit dem TiKK – Theater im Kulturhaus Karlstorbahnhof