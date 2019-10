Traum & Abenteuer – Rotes Meer

m Rahmen der Traum & Abenteuer – Reihe kommen, von Oktober 2019 bis April 2020, 8 verschiedene Referenten ins Mauerwerk, die von Ihren Reisen in unterschiedlichste Teile der Welt berichten.

Durch die faszinierenden Aufnahmen in HD-Qualität bekommen sie einen bleibenden Eindruck von den einzigartigen Reisezielen.

Im Roten Meer befinden sich gleich mehrere der besten Tauchplätze der Welt. In der Multimedia-Show des mehrfachen Deutschen Meisters in Unterwasser-Fotografie kann man Ludwig Migl bei seinen Tauchgängen begleiten. Der Profifotograf zeigt eine exzellente Bilderauswahl, die er von seinen Reisen nach Ägypten und Jordanien mitgebracht hat.

In der Live-Reportage mit eigens dafür produzierter Musik von Achim Stohr sind Korallenriffe in allen Farben zu sehen und Steilwände, die an der Grenze zum Sudan bis zu 2000 m tief abfallen. Die unglaubliche Artenvielfalt bringt die Zuschauer zum Staunen, und die Begegnungen mit Meeresschildkröten, Schwärmen von Makrelen, Mantas und einer Delfin-Schule in freier Wildbahn sind äußerst beeindruckend. Ein Nachttauchgang fördert faszinierende Bilder zutage, die bisher in dieser Form noch nie zu sehen waren.

An Land warten jahrtausendealte Baudenkmäler, Naturschutzgebiete und wunderbare Begegnungen mit Menschen.