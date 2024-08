Voller Hoffnung steht ein kleines Mädchen am Tor zu einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten. Es heisst, sie könne werden, wer sie will, leben, wie sie möchte, tun, wonach ihr ist – wofür wird sie sich entscheiden? In ihrer neuen Single «A Modern Tale» thematisiert Veronica Fusaro Versprechen, die sich in Forderungen verwandeln, sowie das heillose Verlorensein im Strudel der Optionen und Ratschläge. Sie beschreibt die Herausforderung, Idealen und Wertvorstellungen der heutigen Gesellschaft gerecht zu werden, ohne sich dabei selber zu verlieren.

Wie das moderne Märchen ausgeht, verrät die Thuner Singer-Songwriterin nicht. Doch sie zieht die Möglichkeit der endgültigen Resignation in Betracht. Währenddessen klingt der Song, den Veronica Fusaro auf der Gitarre komponiert hat, bis zum Ende leicht und voller Zuversicht. Genauso verhält es sich mit Verlockungen: sie sind süss und schön, wirken anziehend und harmlos – doch blind trauen sollte man ihnen nicht.

Anfang Jahr stieg ihr Debütalbum «All The Colors of the Sky» direkt in die Top Ten der Schweizer Charts ein. Seither beschert Veronica Fusaro ihren Fans im In- und Ausland einen magischen Live-Moment nach dem andern. Diesen Sommer wird die Musikerin unter anderem am Montreux Jazz Festival, am Gurtenfestival in Bern oder am sous les étoiles Festival in Sion zu sehen sein, um das erfolgreiche Jahr nach zahlreichen Herbstdaten mit einem Konzert im Zürcher Kaufleuten ausklingen zu lassen.