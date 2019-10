Ein musikalisches Märchen für Kinder ab 4 Jahren In Schlummerland ist das Wichtigste für alle Leute gut zu schlafen. Derjenige der am Besten schlafen kann, ist der König. Nur Prinzessin Schlafittchen freut sich abends nicht aufs Bett. Sie fürchtet sich vor dem Einschlafen, weil sie nachts oft böse Träu- me hat. Da macht sich ihr Vater, der König, aufeine Reise in die Welt hinaus, um Rat zu finden. Schließlich begegnet er dem Traumfresserchen. Böse Träume sind seine Lieblingsspeise...