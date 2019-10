Traumjobs. Im Bann der Mafia

Carlo Destra. Sein Vater kam als Gastarbeiter aus Italien nach Deutschland, wo er Carlos´ Mutter kennenlernte. Als der Junge zwölf ist, zieht die Familie nach Reggio Calabria, in die Heimatstadt des Vaters.

„Wo komme ich her und wo gehöre ich hin, was will ich und was kann ich?”. Die üblichen Fragen, wenn es an die Berufswahl geht. Doch in Kalabrien gibt es für junge Leute nicht viele Möglichkeiten. Da kann Onkel Umberto helfen. Er bietet dem jungen Mann einen Traumjob beim größten Arbeitgeber der Region: der kalabrischen Mafia, der ‘Ndrangheta.

"Sebastian Strehler spielt den Mafioso Carlo Destra überzeugend und mit viel Humor. Dass der 90-minütige Monolog wie im Flug vergeht, ist auch der geschickten Inszenierung von Wolfgang Seidenberg zu verdanken, der den Text mit vielen und punktgenauen Aktionen lebendig und witzig umsetzt." - Allgäuer Zeitung

„John von Düffel schildert den Weg vom Traumjob zum Alptraum in einem dichten, atemlosen Monolog, der fast wie ein Gedicht geschrieben ist.“ - nachtkritik.de

Monolog von John von Düffel | Inszenierung: Wolfgang Seidenberg | Mit: Sebastian Strehler

Eine Produktion des Theater Wahlverwandte in Kooperation mit dem Theater Kempten

Im Anschluss an die Frühvorstellungen besteht die Möglichkeit eines Nachgesprächs mit dem Schauspieler Sebastian Strehler.

Vor den Abendvorstellungen wird es eine Einführung ins Stück durch Dramaturgin Sandra Schmidbauer geben (Beginn 19:00 Uhr, Halle T4)