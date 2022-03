Unter dem Titel Traumklang lädt Musik der Kirche zu einem besonderen Klangerlebnis ein. Martin Böhm wird an der Walcker-Orgel mit Werken u.a. von Ludovico Einaudi, Hans-André Stamm und Yann Thiersen Musik zum Träumen spielen, die dazu einladen, die Gedanken auf Reisen zu schicken und die Seele baumeln zu lassen. Um diese Stimmung zu verstärken wird neben der Licht- und Farbinstallation von Stephan Wienecke außerdem die Möglichkeit bestehen, den Kirchraum im Liegen zu erleben. Die Besucher und Zuhörer sind eingeladen, Matratzen und Decken mitzubringen und es sich in der geheizten Kirche bequem zu machen. Dazu wird im Altarraum und in den Seitenräumen neben dem Altar Platz sein. Es besteht aber ebenso die Möglichkeit, die Sitzbänke zu benutzen.

Je nach eigener Stimmung kann man den Klangraum zum Zeitpunkt nach eigener Wahl wieder verlassen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind an diesem Abend nicht erbeten.