Traumkonzert 2026

Ein Konzert voller Entspannung und Innehalten: Erlebe die Traumkonzert Tour 2026 mit Felix Räuber - ein immersives Musikerlebnis zum Loslassen und Eintauchen.

Lausche beruhigende Kompositionen, die dich zum Abschalten und Loslassen einladen

Lass dich vom ehemaligen Polarkreis-18-Frontmann (“Allein Allein”) auf eine faszinierende musikalische Reise mitnehmen

Einzigartiges Konzept: die ersten liegenden Konzerte Deutschlands: Erlebe Musik aus einer ganz neuen Perspektive – im Liegen. Sichere dir deinen Liegeplatz und genieße das Konzert in vollkommener Entspannung.