Traumkonzert 2026

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Ein Konzert voller Entspannung und Innehalten: Erlebe die Traumkonzert Tour 2026 mit Felix Räuber - ein immersives Musikerlebnis zum Loslassen und Eintauchen.

Lausche beruhigende Kompositionen, die dich zum Abschalten und Loslassen einladen

Lass dich vom ehemaligen Polarkreis-18-Frontmann (“Allein Allein”) auf eine faszinierende musikalische Reise mitnehmen

Einzigartiges Konzept: die ersten liegenden Konzerte Deutschlands: Erlebe Musik aus einer ganz neuen Perspektive – im Liegen. Sichere dir deinen Liegeplatz und genieße das Konzert in vollkommener Entspannung.

Info

kongresszentrum liederhalle.jpg
Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Traumkonzert 2026 - 2026-05-14 20:00:00 Google Yahoo Kalender - Traumkonzert 2026 - 2026-05-14 20:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Traumkonzert 2026 - 2026-05-14 20:00:00 Outlook iCalendar - Traumkonzert 2026 - 2026-05-14 20:00:00 ical

Tags