TraumMaler

Mach-mit !-Konzert : Eine exotische Entdeckungsreise für Flöte, Schlagwerk und Live-Zeichner

In dieser musikalischen Geschichte kommt die Musik von ganz weit her ins Backnanger Bürgerhaus, nämlich aus China. Musik von dort hat schon früher viele Komponistinnen und Komponisten fasziniert, obwohl sie selbst nie dort waren. Das Flausch­Ohren-Ensemble nimmt die kleinen Hörerinnen und Hörer mit in diese unbekannten Klanglandschaften – östliche und westliche Klänge werden in diesem Konzert auf besondere Art und Weise mit einer chinesischen Erzählung verbunden. Und das Besondere : Ein Künstler zeichnet live zur Musik – mit seinen Bildern können Träume Wirklichkeit werden !