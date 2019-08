Traumraum meets Iconic Mirage Berlin

Im September begrüsst die Traumraum-Crew ein junges aufstrebendes Projekt, das momentan für elektronischen Wirbel in der Hauptstadt sorgt. Iconic Mirage ist ein Künstler Kollektiv aus Fotografen, Modedesignern, Illustratoren, Musikproduzenten, DJs, Malern, Film- und Theaterschaffenden, Grafikdesignern und vielen anderen offenen wie kreativen Menschen.

Zu Gast ist der der gebürtige Berliner Jenson. Der IM-Labelchef entdeckte seine Liebe zur elektronischen Musik im Zuge der Acid- Techno Bewegung der 90er Jahre. Zudem ist er Make-up Artist der Deutschen und Komischen Oper und war an diversen Kinoproduktionen, Kunstfilmen, Musikvideos und Fotoshootings beteiligt. Heute ist er tief verwurzelt in der Berliner Kunst- und Clubszene und sein Sound besticht durch seiner große Vielfalt – lebendiger, kreativer House-Groove bis hin zu Detroit, Chicago und Oldschool Techno. Durch Jensons Gespür für den perfekten Moment konnte er sich einen immer größer werdenden Namen in der Subkultur der Berliner Clubszene machen. Sein neues Project vereint moderne Kunst mit hochqualitativer Musik. Support bekommt er von den beiden Traumräumlern Patrick Zigon und Clochard.

Das sagen die IM-Macher über ihr schönes Konzept: „Ikonen sind eine Projektionsfläche. Sie sind nicht greifbar und wie die Kunst selbst sind sie verbindend und sinngebend. Die Wirklichkeit, die wir meinen zu sehen, ist nur ein Abbild. Eine Spiegelung auf unseren Augen. Wenn wir ein Bild wahrnehmen oder erschaffen, ist es wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und so werden wir unsere eigene selbsterfüllende Prophezeiung. Wir sehen auf die Projektion eines kreativen Kollektives zur Erschaffung von Kunst. Wir sehen Ausstellungen, Dance Performances, Techno Events, Vortragsreihen, Musikveröffentlichungen. Wir sind eine Plattform die uns ermöglicht, gemeinsam Projekte zu realisieren. Öffne deine Augen, öffne deinen Geist. Du siehst nur, was du weißt.“ Ja, da gibt es so einige Überschneidungen mit der Traumraum-Philosophie – das passt traumhaft.

www.soundcloud.com/iconicmirage

www.soundcloud.com/patrickzigon

www.soundcloud.com/cloch-ard

