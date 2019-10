Traumraum meets Monog

Im November begrüsst die Traumraum-Crew ein aufstrebendes Berliner Label im Climax. Monog-Labelboss Bruno Otranto hat seine Wurzeln in Spanien, um genauer zu sein in Madrid.

Nach sieben Jahren in Berlin ist er jedoch genauso tief verwurzelt in der Berliner Musik- und Kunstszene, was ihm regelmässige Bookings und Residenzen in den besten Clubs der Stadt wie Sisyphos, Golden Gate, Kit Kat uvm. eingebracht hat. Der legendäre Madrilenische Eintopf „Cocidos madrileños”, Fish & Chips und Curry-Würste haben einen Künstler aufgezogen und ernährt, der im Laufe seiner Karriere viele Kilometer gereist ist und der konstant seinen musikalischen Weg geht, egal wohin es ihn verschlägt. Sein Label Monog steht für deepen, eklektischen House und Techno, genau wie seine hypnotischen Sets. Auch Patrick Zigon hat bereits einen Remix auf Monog released. Der Traumraum-Scheffe unterstützt seinen Berliner Amigo an den Decks, Monsieur Clochard läutet die Nacht mit einem traumhaften Warm-Up ein und oben drauf feiert Herr Zigon seinen Geburtstag. Olé!