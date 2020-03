Traumraum meets Rawax

Robert Drewek ist bereits das fünfte mal zu Gast beim Traumraum im Climax, er ist also bestens vertraut mit dem Club und hat sich über die Jahre hinweg eine feine, kleine Fangemeinde in Stuttgart erspielt. Seine Skills: rohe Oldschool-Housesounds, Trippiger Minimal, deeper Techno und eine ausgeprägte „alte Frankfurter Schule“-Attitude, denn er war schon dabei als Frankfurt noch die Techno-Hauptstadt in Good Old Germany war. Robert ist mitunter verantwortlich für so tolle Vinyl-Only-Labels wie Rawax, Chiwax, Domina Traxx, Eat More House und diverse Sub-Labels. Seine Labels erfreuen sich grösster Beliebtheit bei Künstlern aus Chicago und Detroit, nur wenige europäische Labels werden derart geschätzt in den grossen House- und Techno-Metropolen Amerikas. Aber auch hiesige Grössen wie Ricardo Villalobos, Neil Landstrumm, Daniela La Luz gehören zum exquisiten Labelroster. Seine Rawax Labelnächte veranstaltet er in den angesagtesten Clubs Europas, unter anderem im Tresor Berlin, wo er zur erlauchten Riege der Resident DJs gehört. Die Basis für all diese Erfolgsgeschichten ist der Vinyl-Vertrieb DBH, den Robert 2007 zusammen mit Alex Bau und Jörg Henze gründete. Inzwischen ist DBH zu einem der wichtigsten Vertriebe für elektronische Musik auf Vinyl avanciert, auch Patrick Zigon’s Labels Biotop Label und Macarena Musica werden exklusiv über DBH vertrieben. Support an den Decks bekommt der Multi-Aktivist von Patrick Zigon und Clochard!

