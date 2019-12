Traumraum meets W6ke

Die Traumraum-Crew startet mit einem Stuttgart-Special ins neue Jahr! Seit geraumer Zeit schallt jeden ersten und dritten Sonntag im Monat pünktlich um 06.00 Uhr ein gewaltiger „Wake Up“-Call durch den Kessel. Das Proton bietet viel Platz, regelmässig kommen bis zu 800 Fans elektronischer Musik zu einem ausgiebigen Morgentänzchen – die Afterhour hat sich ohne Frage zur beliebtesten Sonntagsfeierei im Kessel gemausert, und dem Proton darüber hinaus neuen elektronischen Atem eingehaucht. Der Mann hinter dieser Erfolgsgeschichte ist der sympathische DJ und Produzent Sanel. Dass er es mit „W6ke Up“ richtig ernst meint, untermauert er mit seiner bisher erfolgreichsten Produktion names „W6ke Up“. Released auf dem angesagten Label Moan Recordings, hat er es direkt in die Playlisten der Großen Jungs Joseph Capriati, Jamie Jones etc. und somit auf die besten Floors der Welt geschafft. Auch Patrick Zigon war schon des Öfteren als Gast bei der Afterhour, denn er ist ja bekanntlicherweise jeden dritten Samstag im Monat im Climax. So war es nur eine Frage der Zeit bis Sanel und Patrick kollaborieren. Im Januar gibt es deshalb erstmal ein traumhaftes Debut-Set von Sanel im Climax beim Traumraum, mit Unterstützung an den Decks von Clochard und Zigon, bevor die Karawane dann um 08.00 Uhr ins Proton weiterzieht, wo Patrick Zigon im Anschluss sein Debut bei der „W6ke Up“ Afterhour spielt – ein elektronisches Träumchen!

www.climax-instututes.de

www.traumraum.org

SANEL (W6ke Up, Moan Recordings, Stuttgart)

Patrick Zigon (Traumraum, Berlin)

CLOCHARD (Traumraum, Stuttgart)