Traumraum präs. Biotop Labelnacht w/Jepe

Patrick Zigons Biotop Label legt wieder einen exklusiven Labelnacht-Stopp im Climax ein. Dieses Mal hat der langjährige Climax-Resident einen guten Freund und Label-Kollegen eingeladen:

Der portugiesische Wahlberliner JEPE gehört seit drei Jahren zum engsten Kreis in Zigons kreativem Biotop. Zwei brillante EPs und diverse Remixes wurden seither auf dem organischen Imprint veröffentlicht. Ansonsten releast JEPE seine wunderbaren Produktionen auf Sasses legendärem Moodmusic, Engrave Ltd. und Endless. Mit seinem Kollabo-Projekt Johnwaynes veröffentlichte er auf Mulemusiq, Compost, Let’s Play House, Cécille Records und Get Physical. Eine recht beeindruckende Diskographie kann der liebe JEPE vorweisen und genauso traumhaft sind seine Sets – von discoid bis technoid und alles was es dazwischen so gibt. Unterstützung bekommt er von Bio-Daddy Patrick Zigon und dem spirituellen Sound-Dompteur Cruzo Lively.

Oscar Ozz (Katermukke)

Ben Muetsch (Caballero Rec)

Neal Porter (Moonbootique)

Superbuzz (Enchant Audio)

Nikolas Herz (Retone / Climax Institutes) –

