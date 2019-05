Traumraum präs. La Nuit du Clochard

Tripple-B-Day-Alarm! Traditionell feiert die Traumraum-Crew im Juni den Geburtstag vom langjährigen TR-Resident und Climax Betriebsführer Clochard - mit seinem eigenen Label „La Nuit Du Clochard“.

Genauso traditionell steht das zweite Geburtstagskind Donnie Ross bei der jährlichen „fête“ hinter den Reglern und oben drauf haben die beiden noch einen guten alten „compagnion“ vom Climax eingeladen, der ebenfalls am 16. Juni seinen Ehrentag feiert: der liebe Titi von den Tune Brothers. Da schliesst sich der Kreis, denn Patrick Zigon erbte im Jahr 2000 die monatliche Residenz im Climax von den „Tunies“. Die beiden gehörten zu den Residents der ersten Stunde, und zerlegten das Climax monatlich mit feinsten House- Tunes, bevor sie in die grosse weite Welt hinauszogen - und damit Patrick Zigon und seiner Traumraum-Familie Platz am dritten Samstag im Monat machten. Eine traumhaft familiäre Nacht mit dicken House und Techno-Beats ist also vorprogrammiert bei der „La Unit Du Clochard“ im Juni.

Titi (Tune Brothers, Stuttgart)

Donnie Ross (LNDC, Stuttgart)

CLOCHARD (LNDC, TR, Stuttgart)

Patrick Zigon (TR, Berlin)