Traumraum präs. Patrick Zigon „Between the Lines“ LP-Pre-Release

Das Traumraum-Label feiert die Katalog-Nummer 14 mit einem besonderes Release. Der langjährige Climax-Resident und Traumraum-Chef Patrick Zigon veröffentlicht sein drittes Studioalbum auf dem eigenen Imprint!

„Between the Lines“ ist in den vergangenen 2 Jahren in Zigon’s Studio in Konstanz entstanden. Während das letzte Album „Due To Fog“ auf Biotop komplett dem Bodensee gewidmet war, steckt in „Between The Lines“ die Inspiration von Patrick’s Lieblings-Städten und Fixpunkten Barcelona und Berlin, und natürlich auch ein wenig Bodensee. „Between the Lines“ hat biographische Züge, jeder Track eine tiefe Bedeutung, das wird bei den Track-Namen klar. Doch die Wahrheit steht zwischen den Zeilen und ist vielschichtig - genau wie die 13 Tracks des Albums, die stilistisch in den elektronischen Genres Techno, House und Electronica angesiedelt sind, jedoch mit experimentellen, jazzigen und sogar poppigen Einflüssen überraschen. Es ist mit Sicherheit das vielseitigste Album des Neu-Berliners Patrick Zigon bis dato. Der offizielle Release des Albums ist im Juni, jedoch lässt Zigon es sich nicht nehmen, das Werk auf seinem Lieblingsfloor seiner Homebase Climax Institutes bei der offiziellen Pre-Release-Party zu testen. Die musikalische Einleitung übernehmen Traumraum-Resident Clochard und der Freund des Hauses AD!. Zur Feier des Tages gibt es für die ersten Besucher traumhafte Traumraum-Merchandising-Goodies.

Patrick Zigon (Traumraum, B)

CLOCHARD (Traumraum, STGT)

AD! (Bauhouse, STGT)