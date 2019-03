Traumraum präs. Remute’s Technoptimistic

“The machines work for us. We program, they execute. Technology helps us with uncomfortable tasks, makes us do adventurous things and can even cure us when we're ill. If we maintain a positive attitude towards technology, it will enhance our minds and take us to far places. That's why I am TECHNOPTIMISTIC.” - Remute

Diese bedeutungsvollen Worte liest man in der Releaseinfo zuRemute’s neuem Album „Technoptimistic“. Der Hamburger ist bekannt für seine Liebe zu 80’s und 90’s Gaming-Sounds undeinzigartige Herangehensweise beim Produzieren und Performen. Sein letztes Album „Limited“ erschien auf Floppy Disc (!), damit bewies der gute Mann, dass 1,44 Megabytes genug sind für gute Music. Nun präsentiert Remute sein neustes Werk „Technoptimistic“ auf einem weiteren, bahnbrechenden Format namens Sega Mega Drive Cartridge. Sega ist vielen noch ein Begriff aus ihrer Kindheit; stundenlanges Zocken und vier-eckige Augen waren an der Tagesordnung. Remute schickt die Konsole auf Zeitreise Fortschritt durch Rückschritt. Das vielschichtige Album wurde in Real-Time aufgenommen, der 90’s Game-Console-Soundchip wird ans Limit gepusht. Es ist das erste Techno- Album, das jemals für dieses Format produziert wurde. Auch bei seinen Livesets geht Remute unkonventionelle Wege, und kombiniert verschiedene Oldschool-Computer und Konsolen-Zubehör - das wird spannend! Traumraum-Chef Patrick Zigon und Remute schätzen sich seit langer Zeit und haben sich gegenseitig schon ge-remixed - jeweils einen Track von ihrem letzten Album. Umso traumhafter ist es, Remute auf seiner offiziellen „Technoptimistic“ Album- Tour in der Zigon’schen Homebase Climax Institutes zu begrüssen. Support an den Decks bekommt Remute von Patrick Zigon und Cruzo Lively.

Remute (Official) *live* (Remute, Hamburg)

Patrick Zigon (Traumraum, Berlin)

