TRAUMRAUM w/ Isabelle Gaultiér (female:pressure, Freiburg)

Die Traumraum Crew zelebriert den Climax-Bday mit Pauken, Trompeten, Kicks, Hats und Claps. Neben den Residents Patrick Zigon und Clochard, steht in der Jubiläums-Nacht Isabelle Gaultiér aus Freiburg an den Decks. Isabelle tut seit vielen Jahren sehr viel Gutes – auf und neben dem Dancefloor. Sie ist Teil von female:pressure – DEM internationalen feministischen Netzwerk von Frauen, die in der elektronischen Musik und digitalen Kunst arbeiten; ins Leben gerufen von Electric Indigo und Acid Maria 1998. Sie ist engagiert in sozialen Projekten des Gleichstellungsbeauftragten Büros der Uni Freiburg, ist Teil vom CSD Freiburg, für den sie das musikalische Konzept realisiert und Workshops von Frauen für Frauen leitet. Ihr musikalischer Kosmos ist vielschichtig, Isabelle liebt langsame, schamanistische Klänge genau so gerne wie deepen Techno und abstrakte Sphären.Ihre Produktionen erscheinen auf Analog Musiq, Zoned und Pink Dolphin. Stets bedacht auf die weibliche Stärke, gesegnet mit einer grenzenlosen Leidenschaft für Vinyl und analoge Synthesizer, verändert Isabelle (nicht nur) die (elektronische) Welt. Träumt weiter!