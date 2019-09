Traumraum w/ Tripmastaz (Plant 74, Cocoon, Cadenza, Russland)

Zack – schon wieder brennen die Wunderkerzen auf der Geburtstagstorte und die Stuttgarter Feier-Familie kann auf ein weiteres unvergessliches Jahr in der Climax-Historie zurückblicken. Die Traumraum-Crew fliegt im Jubiläums-Wonne-Monat Oktober einen Gast aus Russland ein, der es nicht nur faustdick hinter den Ohren hat, sondern seit Jahren für faustdicke Schwingungen in den Ohren der internationalen House- und Techno-Szene sorgt, denn Tripmastaz ist der elektronische Russen-Export Nummer 1!

Seine beeindruckende Diskographie beinhaltet Releases auf Cocoon, Minus, Cadenza, Desolat, Be As One, Magnetic, seinem eigenen Label Plant 74 uvm. und belegt seine musikalische Vielseitigkeit, und Beliebtheit bei den großen Jungs Sven Väth, Richie Hawtin, Luciano, Shlomi Aber und DJ Sneak. Mit letzterem verbindet Tripmastaz inzwischen eine tiefe Freundschaft, die beiden haben aktuell ihr neues Projekt gestartet: Dj Sneak & Tripmastaz present Rare Two Inc. – Sneak der alte Housegangster weiß eben auch was gut ist. Die neusten Projekte vom unermüdlichen Russen sind Kollaborationen mit Ricardo Villalobos und Guti und sein neues Vinyl-Only-Label call_lab. Booooom – nach so viel Namedropping muss man erstmal wieder klarkommen und tief Luft holen um abschließend anmerken zu können, dass Tripmastaz ein ultrafeiner Kerl ist, der abartig groovige Sets spielt, und beim Jubiläums-Date Unterstützung von Patrick Zigon und Clochard an den Decks bekommt. Happy Jubiläum Baby!

www.soundcloud.com/tripmastaz

www.soundcloud.com/patrickzigon

www.soundcloud.com/cloch-ard

Tripmastaz (Plant 74, Cocoon, Desolat, Russland)

Patrick Zigon (Traumraum, Berlin)

CLOCHARD (Traumraum, Stuttgart)