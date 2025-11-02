Traumreise

Maja besucht total gerne ihren Opa.

Sie treffen sich immer an einem ganz magischen Ort, an dem die Zeit wie im Flug vergeht. Maja und ihr Opa lieben es, gemeinsam Geschichten zu erzählen, und Maja kann es kaum erwarten bis sie mit ihrem Opa ins Land der Träume eintauchen kann. Los geht die gemeinsame Reise mit dem Publikum. Faszinierend, was es da alles zu hören und zu sehen gibt… Improvisationstheater lädt Kinder zum Mitmachen ein, denn sie bestimmen mit, um was es in den Geschichten geht. Und im Land der Träume ist alles möglich: ob feuriger Drachen, wunderschöne Prinzessin, geheimnisvoller Zauberer oder mutiger Ritter – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Für Kinder ab 3 Jahre.