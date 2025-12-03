Traumstunde in der Stadtbücherei

Traumstunden sind besondere Vorlesestunden für Kinder ab 4 Jahren und finden einmal pro Monat statt. Im Mittelpunkt steht jeweils ein Bilderbuch. Und passend zur vorgelesenen Geschichte wird gesungen, gereimt, gespielt, gebastelt …

Die Traumstunden bieten Platz für 12 Kinder. Da die Plätze sehr begehrt sind, bittet die Stadtbücherei unbedingt um Voranmeldung per Telefon (09342/301-515) oder per Mail an info@stadtbuecherei-wertheim.de.

Um möglichst vielen verschiedenen Kindern die Teilnahme zu ermöglichen, gilt ab 2025 eine neue Regel: Eltern können ihr Kind für maximal 3 Traumstunden im Jahr anmelden. Für die übrigen Traumstunden können sie ihr Kind auf eine Warteliste setzen lassen.