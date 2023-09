Die Traumstunde ist eine gemütliche Vorlesestunde für Kinder ab 4 Jahren. Im Kreis anderer Vorschulkinder lauschen sie zunächst schönen Bilderbuch-Geschichten und werden dann gemeinsam kreativ.

Eine Anmeldung ist erforderlich: entweder direkt in der Bücherei, per Mail an info@stadtbuecherei-wertheim.de oder unter Telefon 09342 / 301-515