Das beliebte Ensemble um Harry Owens mit dem neuen Programm „Wünsche – Träume – Fantasien“.

Auch in der kommenden Spielzeit macht das Traumtheater Salomé traditionell wieder Station in der Stadthalle Leonberg.

Mit dem neuen Programm „Wünsche – Träume – Fantasien – Glückliche Augenblicke in der Welt der schönen Künste“ präsentiert dieses wundervolle Ensemble dem Publikum erneut einen Abend voller Phantasie, farbenfroher Traumwelt und exzellenter Artistik. Harry Owens verschenkt die imaginären goldenen Äpfel der Phantasie an die Menschen und nimmt sie mit auf eine Reise weit abseits des Alltags und der Wirklichkeit. Klänge und phantasiereiche Kostüme begleiten die Artisten von Salomé und man taucht gerne ein in diesen Kosmos, in dem alles möglich scheint und alles wahr werden kann - „denn nur wenn wir an Wunder glauben, geschehen sie...“

Dort, wo sich Fantasie und Humor die Hand reichen, liegt das zauberhafte Reich von Altmeister Harry Owens, der mit seinem Traumtheater seit bald vier Jahrzehnten Groß und Klein in Staunen versetzt. Mit den verschiedensten Kunstformen wie Akrobatik, Tanz und Jonglage präsentiert er seinem Publikum immer wieder neue Varieté-Shows und –Talente aus aller Welt. Der Poet entführt die Zuschauer in eine kunterbunte Traumwelt, in der die Gesetze der Schwerkraft nicht zu gelten scheinen. Hier entsteht gerade noch in magisches Gemälde aus Sand, dort verwandelt es sich bereits in ein ästhetisches Tanzszenario mit mehreren Artisten. Das Unmögliche wird möglich und Träume verwandeln sich in ein großes Bühnenspektakel. Auf ebenso amüsante wie berührende Weise erzählt Harry Owens moderne Märchen voller Farb-, Klang- und Sprachgewalt.