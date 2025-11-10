Traumtour entlang Norwegens Küste

In den letzten zwei Jahren war Michael Fleck wieder in Norwegen unterwegs und hat seinen Vortragsklassiker mit vielen neuen, spannenden Filmsequenzen und spektakulären Drohnenaufnahmen aktualisiert.

Freuen Sie sich auf eine atemberaubende Reise entlang der Küste Norwegens!

Diese Multivision ist ein echtes Highlight! Denn jeder Tag an Bord ist ein neues Abenteuer. Auf der ganzen Fahrt hat man immer Land in Sicht. Enge Fjorde wechseln sich ab mit großartigen Landschaften und magischen Lichtstimmungen, wie man sie nur hier findet. Die Fahrt mit einem Hurtigruten-Schiff zwischen der alten Hansestadt Bergen und dem entlegenen Ort Kirkenes nahe der russischen Grenze ist einzigartig auf der Welt.

Wer zudem das Angebot von Landausflügen nutzt, wird Norwegen auch mit seinen vielen Facetten erleben. Noch viel intensivere Eindrücke erhält man, wenn man immer wieder für einige Tage von Bord geht und die Reise mit einem anderen Schiff fortsetzt. Der durch seine Familienabenteuer bekannte Fotograf Michael Fleck tat dies mit Fahrrad und Zelt. Für ihn liegt genau in diesem Perspektivenwechsel der Reiz. Auf 1500 Radkilometern reiste er hautnah an der Natur und den Menschen. So zeigt er beispielsweise die fast ausgestorbene Tradition des Eiderdaunen Sammelns und die vielfältige Tierwelt des Nordens. An Bord ist es der Blick hinter die Kulissen, wo der Kapitän im Interview auf der Brücke zu Wort kommt, und der Maschinist wird im heißen und lauten Maschinenraum gezeigt. Vom traditionellen Dampfer der 50er Jahre bis zum hochmodernen Hotelschiff unserer Zeit werden die verschiedenen Typen der Hurtigruten Flotte vorgestellt.

Ob die Papageientaucher auf vorgelagerten Inseln oder die Rentiere am Nordkap, ob das malerische Fischerdorf Reine auf den Lofoten oder die moderne, pulsierende Metropole Oslo, ob liebliche Fjordlandschaften oder die gewaltigen Gletscherabbrüche des Svartisen, freuen Sie sich auf beeindruckende Naturerlebnisse entlang der norwegischen Fjordküste. Lassen Sie sich im Sommer von der Mitternachtssonne bis in die frühen Morgenstunden verzaubern. Besondere Höhepunkte einer Reise mit dem Postschiff sind die Einfahrten in den märchenhaften Trollfjord und in den berühmten Geirangerfjord.

Genießen Sie die schönste Seereise der Welt mit neuester Projektionstechnik und eindrucksvollen Drohnenaufnahmen im ultimativen 3:1 Panoramaformat auf einer 10 m breiten Leinwand. Erleben Sie Norwegen pur.